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      Курс валют на 24 жовтня: долар і євро зросли

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      Курс валют НБУ на 24 жовтня:
      Курс валют НБУ на 24 жовтня: / pixabay.com

      На середу, 24 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, обидві валюти зросли у ціні.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар здорожчав на 6 копійок. Тож у середу вартість "зеленого" становить 28 гривень 14 копійок.

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      Водночас європейська валюта додала в ціні усього 2 копійки. Відтак, 24 жовтня євро коштує 32 гривні 30 копійок.

      Теги: Новини України Валюта Гривня Долар-Гривня Долар євро Курси валют
      Джерело: 24 канал
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