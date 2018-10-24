Курс валют на 24 жовтня: долар і євро зросли
На середу, 24 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, обидві валюти зросли у ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар здорожчав на 6 копійок. Тож у середу вартість "зеленого" становить 28 гривень 14 копійок.
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Водночас європейська валюта додала в ціні усього 2 копійки. Відтак, 24 жовтня євро коштує 32 гривні 30 копійок.
Джерело: 24 канал
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