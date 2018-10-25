На четвер, 25 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна валюта ЄС суттєво впала в ціні.

За даними регулятора, у порівнянні з попереднім банківським днем, курс долара США зріс на 7 копійок і у четвер, 25 жовтня, становитиме 28 гривень 21 копійку.

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Натомість євро несподівано подешевшав.

У четвер НБУ встановив його офіційний курс на рівні 32 гривні 13 копійок, що одразу на 17 копійок менше, ніж у середу.