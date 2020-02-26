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      Курс валют на 26 лютого: долар і євро знову дорожчають

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      Курс валют НБУ на 26 лютого / 24 Канал

      На середу, 26 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Українська національна валюта дещо втратила свої позиції щодо головних західних валют.

      Національний банк встановив, що у середу один американський долар коштуватиме 24 гривні 53 копійки.

      Цікаво: Як зміцнення гривні вплинуло на розвиток української економіки: пояснення НБУ

      Таким чином американська валюта додала у вартості 3 копійки, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 25 лютого.

      "Вічнозелений" дорожчає вже другий день поспіль після того, як з п'ятниці на понеділок, 24 лютого, він втратив у вартості 3 копійки. Якщо порівнювати з кінцем січня, то долар втратив у вартості приблизно 30 копійок, але в останні три тижні тримається на рівні 24,4 – 24,6 гривень.

      Водночас євро за останню добу подорожчав трохи більш відчутно – на 9 копійок. У середу головна валюта Євросоюзу коштуватиме 26 гривень 60 копійок.

      Втім курс євро в останні три тижні коливався більш відчутно, ніж долара. За цей час вартість європейської валюти то підіймалася до 27 гривень, то опускалася до 26,4 гривень.

      Якщо порівнювати з кінцем січня, коли відбувся поки що цьогорічний пік падіння курсу гривні, то вартість євро опустилася на майже 90 копійок.

      Важливо! Відповідно до прогнозів Мінекономіки та експертів, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме приблизно 27 гривень за один долар.

      гривня-долар, середньорічний курс
      Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Валюта Новини України Курси валют Гривня Долар-Гривня Євро Долар
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