Курс валют на 26 липня: долар продовжує рости
На 26 липня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. У четвер американська валюта знову піднялася у ціні, а євро – стоїть на місці.
Як повідомляється на сайті Національного банку України, у четвер ціна американського долара становитиме 26 гривень 62 копійки.
У порівнянні з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 4 копійки.
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Щодо європейської валюти, то її вартість залишається такою ж як і попереднього банківського дня – 31 гривня 12 копійок.
Джерело: 24 Канал
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