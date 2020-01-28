Курс валют на 28 січня: долар і євро суттєво додали у ціні

На вівторок, 28 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти пішли вгору.

Яким буде курс долара щодо гривні

Як повідомляє пресслужба НБУ на своєму офіційному сайті, 28 січня за один американський долар треба буде віддати 24,6 гривні. Це на 27 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

Радимо ознайомитися! Депозити, золото, нерухомість, ОВДП: куди вигідніше вкладати гроші в 2020 році

Зауважимо, що від кінця осені – початку зими гривня активно зміцнювалася, а долар, зі свого боку, подешевшав аж до 23,3 гривні за одиницю. Щоправда, у період свят і вихідних ситуація різко змінилася, і долар подорожчав.

На початку року одиниця американської валюти коштувала 23,68 гривні. А вперше "зелений" досяг позначки у 24 гривні 10-го січня. Проте упродовж наступних днів він тримався здебільшого на рівні 23,98 гривні за одиницю. 17 січня долар знову подолав позначку у 24 гривні, і відтоді нижче не опускався та лише зростав.

Серед причин цього називають несподівані дії НБУ, який за один день викупив на валютному ринку рекордні 700 мільйонів доларів. Також на ситуацію могло вплинути й те, що у цей час економіка України працювала не на повну.



Як змінювалась валюта за часів незалежності України / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! У яких валютах Україна зберігає свої резерви: цікаві дані

Яким буде курс євро щодо гривні

Якщо порівнювати з курсом на понеділок, євро також додав у ціні. Таким чином, європейська валюта подорожчала на 28 копійок і коштуватиме у вівторок 27,12 гривні за одиницю. Примітно, що попереднього банківського дня євро дешевшав.

Наприкінці минулого року євро здебільшого дешевшав і зумів опуститися нижче за 27 гривень. Зокрема, 20 грудня за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні.

Від початку нового року вартість євро була на рівні 26,4 – 26,5 гривні за одиницю. Щоправда, 10 січня він зріс до 26,8 гривні. Потім трохи впав, але 15 числа знову піднявся до 26,69 за одиницю. Вперше долар досяг показника у 26,9 гривні 17-го січня та відтоді поступово піднімався вгору. рше позначку у 27 гривень євро подолав 24 січня.