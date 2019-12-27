19:44
27 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін підсів на наркоту? Кесарів розтин для тарганихи у РФ
      Вєсті Кремля
      20:46, 26 грудня
      Вєсті.UA: Ткаченко йде стопами Зеленського. Медведчук і його вигаданий світ
      Вєсті.UA
      19:51, 26 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Курс валют на 28 грудня: долар і євро знову пішли вгору

      145 Читать новость на русском
      Яким буде курс валют від НБУ 28 грудня / stocksnap.io

      На четвер, 26 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти суттєво додали у ціні.

      Згідно з даними держрегулятора, які опублікувано на його офіційному сайті, 28 грудня американська валюта коштуватиме 23,7 гривні. Це на 41 копійку більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Радимо ознайомитися! Що буде з гривнею найближчим часом: в уряді дали прогноз

      Зауважимо, що до 27 грудня долар упродовж місяця лише падав. І гривня навіть з січня 2016 року встановила новий максимум. Але у п’ятницю вперше за місяць долар подорожчав на 3 копійки.

      Щоправда, навіть попри такий зріст, який відбувався упродовж двох банківських днів, долар і надалі залишається на доволі низькому рівні. До прикладу, ще місяць тому, 28 листопада, за один "зелений" треба було викласти 26,4 гривні.

      Щодо євро, то він також подорожчав порівняно з курсом на 27 грудня та знову перетнув позначку у 26 гривень. Так, єропейська валюта додала у ціні долала у ціні 49 копійок і тепер коштуватиме 26,4 гривні за одиницю.

      Вперше євро почав коштувати менше ніж 26 гривень 20 грудня. Тоді за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні. Відтоді євро вище ніж 26 гривень не піднімався.

      Що стосується прогнозів на 2020 рік, то долар для українців коштуватиме приблизно на рівні 27 гривень.

      Згідно з прогнозом багатьох світових консалтингових інвестиційних агенцій, приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар. Також зараз всі таке прогнозують, і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,
      пояснив у коментарі 24 каналу економічний експерт Сергій Головньов. 

      Експерти, зі свого боку, пояснють зміцнення гривні такими факторами:

      • зростання попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;
      • високий урожай зернових;
      • низькі ціни на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

      валюта гривня долар курс нбу
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Цікаво! Нацбанк за один день закупив рекордні 700 мільйонів доларів: причини та деталі

      Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
      сьогодні
      8186
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України НБУ Курси валют Валюта Гривня Долар-Гривня Долар Євро
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Впливові гості та дорогі подарунки: якими були найпомпезніші дні народження суддів у 2019 році
      Ірина Шиба 46
      сьогодні , 19:25 Київ опинився у заторах через свята: на яких вулицях ускладнено рух (карта)
      Ірина Буртик 200
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      190
      сьогодні , 18:35 У Києві провели Конференцію до 140-річчя Сталіна: реакція В'ятровича
      Володимир В'ятрович 3284
      сьогодні , 18:00 Влада Зеленського, обмін полоненими, Томос для ПЦУ: 2019 рік у фото
      Василь Денисюк 1042
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук