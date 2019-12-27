Курс валют на 28 грудня: долар і євро знову пішли вгору

На четвер, 26 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти суттєво додали у ціні.

Згідно з даними держрегулятора, які опублікувано на його офіційному сайті, 28 грудня американська валюта коштуватиме 23,7 гривні. Це на 41 копійку більше, аніж було попереднього банківського дня.

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Зауважимо, що до 27 грудня долар упродовж місяця лише падав. І гривня навіть з січня 2016 року встановила новий максимум. Але у п’ятницю вперше за місяць долар подорожчав на 3 копійки.

Щоправда, навіть попри такий зріст, який відбувався упродовж двох банківських днів, долар і надалі залишається на доволі низькому рівні. До прикладу, ще місяць тому, 28 листопада, за один "зелений" треба було викласти 26,4 гривні.

Щодо євро, то він також подорожчав порівняно з курсом на 27 грудня та знову перетнув позначку у 26 гривень. Так, єропейська валюта додала у ціні долала у ціні 49 копійок і тепер коштуватиме 26,4 гривні за одиницю.

Вперше євро почав коштувати менше ніж 26 гривень 20 грудня. Тоді за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні. Відтоді євро вище ніж 26 гривень не піднімався.

Що стосується прогнозів на 2020 рік, то долар для українців коштуватиме приблизно на рівні 27 гривень.

Згідно з прогнозом багатьох світових консалтингових інвестиційних агенцій, приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар. Також зараз всі таке прогнозують, і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,

– пояснив у коментарі 24 каналу економічний експерт Сергій Головньов.

Експерти, зі свого боку, пояснють зміцнення гривні такими факторами:

зростання попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;

високий урожай зернових;

низькі ціни на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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