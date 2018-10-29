На понеділок, 29 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти значно впали у ціні.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 29 жовтня долар США буде коштувати 28 гривень 26 копійок.

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Зазначимо, що це на 7 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Щодо європейської валюти, то її ціна знизилася значна більше – на 28 копійок. І закріпилася на позначці 32 гривні і 6 копійок.