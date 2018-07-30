Курс валют на 30 липня: долар стрімко дорожчає

На понеділок, 30 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта значно здорожчала, євро суттєво втратило в ціні.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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У порівнянні з попереднім банківським днем долар подорожчав на 11 копійок. Тому, 30 липня за долар потрібно буде віддати 26,76 гривень.

З євро ситуація протилежна – європейська валюта здешевшала на 11 копійок. Ціна євро у понеділок становитиме 31 гривню 11 копійок.