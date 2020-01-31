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      Курс валют на 31 січня: долар і євро продовжують невпинно зростати

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      Курс валют НБУ на 31 січня / goloskarpat.info

      На п'ятницю, 31 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні валюти Європейського Союзу та Сполучених Штатів продовжують відчутно зміцнюватися щодо гривні.

      НБУ встановив, що в останній робочий день тижня та останній день місяця американський долар коштуватиме 24 гривні 92 копійки.

      Варто знати! Чому гривня почала падати: пояснення НБУ

      Таким чином "вічнозелений" додасть у своїй вартості 7 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 30 січня.

      Водночас головна валюта Європейського Союзу подоражчає значно відчутніше – її вартість зросте одразу на 15 копійок.

      Відтак у п'ятницю за один євро доведеться заплатити 27 гривень 48 копійок.

      Зазначимо, що вартість іноземних валют на тлі гривні майже постійно зростає від початку 2020 року. Якщо у кінці минулого року Нацбанку доводилося пояснювати постійне зміцнення гривні, то тепер усе навпаки – регулятор змушений виправдовуватися за постійне здешевлення національної валюти.

      Як росте валюта з початку 2020 року:

      • Наприкінці 2019 року Національний банк встановив курс долара на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Така ціна зберігалася впродовж різдвяно-новорічних свят у січні 2020 року.
      • Після свят валюта почала поступово дорожчати. Впродовж січня як долар, так і євро додали у ціні понад 1 гривню.
      • Зауважимо, згідно прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар.

      середньорічний курс гривні, долар
      Середньорічний курс гривні з 1996-го / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Валюта Долар-Гривня Долар Євро Курси валют Гривня
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