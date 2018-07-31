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Курс валют на 31 липня: євро суттєво подорожчав, долар – без змін

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Курс валют НБУ на 31 липня: євро додав у ціні, вартість долара не змінилась
Курс валют НБУ на 31 липня: євро додав у ціні, вартість долара не змінилась / transferwise.com

На вівторок, 31 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, вартість американської валюти залишилась без змін, натомість європейська дещо додала у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 25 липня ціна американського долара становитиме 26,76 гривні.

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Зауважимо, що стільки ж американська валюта коштувала і попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він подорожчав на 15 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 30 липня.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,26 гривні.

Теги: Новини України НБУ Долар-Гривня Гривня Гроші Курси валют євро Долар Валюта
Джерело: 24 канал
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