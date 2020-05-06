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      Курс валют на 6 травня: долар без змін, євро втратило 25 копійок

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 6 травня 2020
      Яким буде курс валют від НБУ 6 травня / Фото НБУ // flickr

      На середу, 6 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта не зазнала змін в ціні в порівнянні з попереднім днем. Натомість євро суттєво подещевшало.

      За даними національного регулятора, у середу, 6 травня, один долар коштуватиме 26 гривень 97 копійок. Це ж стільки, як і за день до того, 5 травня.

      Варте уваги Що буде з курсом валют після карантину: прогноз експерта

      На міжбанку американський долар коштуватиме 26,94 – 26,96 гривні. Натомість в обмінниках його ціна становитиме в середньому 26,85 гривні щоб продати та 27,15 гривні щоб купити 

      На відміну від долара, євро продовжує стрибати в ціні. Після зростання в попередній день на 22 копійки (до 29 гривень 51 копійок), 6 травня євро опустилося в ціні на 25 копійок – до 29 гривень 26 копійок.

      На міжбанку вартість європейської валюти коливатиметься у межах 29,30 – 29,32 гривні. В обмінниках купити євро можна буде за 29,55 гривні, здати – за 29,00.

      До слова Курс долара у травні: прогнози економістів

      курс долара за роками
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Євро Гривня Долар-Гривня Долар Курси валют Валюта
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