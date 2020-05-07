Курс валют на 7 травня: долар і євро продовжують дешевшати

На четвер, 7 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська та головна валюта Євросоюзу продовжують дешевшати.

За даними національного регулятора, у четвер, 7 травня, один долар коштуватиме 26 гривень 93 копійок. Це на п'ять копійок дешевше, ніж було 6 травня.

Актуально Що буде з курсом валют після карантину: прогноз експерта

Водночас євро також подешевшало. Тепер ціна євро становить 29 гривень 10 копійок, а це на 19 копійок дешевше ніж було попередньо банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – у межах 26,87 – 26,90 гривні;

євро – у межах 29,05 – 29,08 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

В обмінниках за долар доведеться заплатити 26 гривень 84 копійок, а продати – за 27 гривень 10 копійок.

Курс євро в обмінниках: 28 гривень 90 копійок купівля, 29 гривень 35 копійок – продаж.

Що буде з курсом валют? Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати. Але не варто чекати долара по 30 гривень. Нацбанк ще має інструменти для стримування курсу. Усе залежатиме від подальших цін на нафту, ситуації з коронавірусом та фондовими ринками. Однак у випадку фінансової кризи можливий обвал гривні.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу