Курс валют на 8 травня: долар і євро дешевшають

На п'ятницю, 8 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головні валюти США та Євросоюзу знову знизились у ціні.

За даними НБУ, у п'ятницю, 8 травня, один долар коштуватиме 26 гривень 82 копійки. Це на 11 копійок дешевше, ніж було у попередній банківський день, 7 травня.

​Дивіться також Курс долара у травні: прогнози економістів

Водночас євро також подешевшало. Тепер ціна євро становить 28 гривень 91 копійку, а це на 19 копійок дешевше ніж було у четвер, 7 травня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – у межах 26,80 – 26,82 гривні;

євро – у межах 28,88 – 28,90 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

В обмінниках за долар доведеться заплатити 26 гривень 77 копійок, а продати – за 27 гривень 5 копійок.

Курс євро в обмінниках: 28 гривень 71 копійка – при купівлі, 29 гривень 19 копійок – при продажу.

Що відбудеться з курсом гривні після виходу з карантину?Українська економіка зазнала неабияких збитків через карантин. У Раді з питань економічного розвитку України вважають, що як тільки економіка ожвавиться після пом'якшення карантину, то може відбутись певне просідання гривні. Хоча запевняють, що це падіння буде незначним.



Середньорічний курс долара щодо гривні / Інфографіка 24 каналу