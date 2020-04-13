Курс валют на 13 квітня: гривня зміцнила позиції

На понеділок, 13 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Українська національна валюта дещо подорожчала після незначного падіння у попередній банківський день.

Як повідомили на сайті Нацбанку, на початку тижня долар втратив 5 копійок і тепер коштує 27 гривень 20 копійок. Тоді як, минулого банківського дня вартість "вічнозеленого" становила 27 гривень 25 копійок.

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Євро також дещо впало у ціні та станом на 13 квітня його вартість становить 29 гривень 56 копійок, а це на 7 копійок менше. Зауважимо, що наприкінці минулого тижня євро коштувало 29 гривень і 63 копійки.

Зверніть увагу! На початку минулого тижня долар коштував на 17 копійок більше, а євро залишилося на тому ж рівні – 29 гривень 56 копійок.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – у межах 27,09 – 27,13 гривні;

євро – у межах 29,65 – 29,69 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 22 копійки, а продати – за 27 гривень 33 копійки.

Курс євро в обмінниках: 29 гривень 41 копійка купівля, 29 гривень 57 копійок – продаж.

Чому курс гривні "стрибає"?В Україні курс гривні гнучкий, а НБУ штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна.



Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується.



Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу