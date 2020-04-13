Курс валют на 13 квітня: гривня зміцнила позиції
На понеділок, 13 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Українська національна валюта дещо подорожчала після незначного падіння у попередній банківський день.
Як повідомили на сайті Нацбанку, на початку тижня долар втратив 5 копійок і тепер коштує 27 гривень 20 копійок. Тоді як, минулого банківського дня вартість "вічнозеленого" становила 27 гривень 25 копійок.
Важливо Ціни на акції ростуть, нафта продовжує дешевшати: що відбувається на фінансових ринках
Євро також дещо впало у ціні та станом на 13 квітня його вартість становить 29 гривень 56 копійок, а це на 7 копійок менше. Зауважимо, що наприкінці минулого тижня євро коштувало 29 гривень і 63 копійки.
Зверніть увагу! На початку минулого тижня долар коштував на 17 копійок більше, а євро залишилося на тому ж рівні – 29 гривень 56 копійок.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – у межах 27,09 – 27,13 гривні;
- євро – у межах 29,65 – 29,69 гривні.
Вартість валюти в обмінниках:
- В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 22 копійки, а продати – за 27 гривень 33 копійки.
- Курс євро в обмінниках: 29 гривень 41 копійка купівля, 29 гривень 57 копійок – продаж.
Чому курс гривні "стрибає"?В Україні курс гривні гнучкий, а НБУ штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна.
Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується.
Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Як діятиме єдиний е-квиток на всі види транспорту: пояснення Крикліясьогодні , 06:40
-
Вербна неділя на Донбасі: один військовий загинув, ще один отримав бойове ураженнясьогодні , 07:21
-
Автомобіль МВС на смерть збив пішохода у Києві: фотосьогодні , 08:27
-
Скандал у США через COVID-19 на атомному авіаносці: 550 хворих військових, міністр у відставцісьогодні , 05:00
-
США можуть почати послаблювати карантин вже в травнісьогодні , 08:25
-
У 2020 році на Донбасі загинули 45 військових: поіменний списоксьогодні , 03:00