Курс валют на 17 квітня: гривня демонструє впевнену стабільність

На п'ятницю, 17 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська національна валюта зміцниться, але всього на лічені копійки.

За даними національного регулятора, за один американський долар 17 квітня доведеться заплатити 27 гривень 20 копійок.

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Таким чином американська валюта всього на 2 копійки подешевшає, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 16 квітня.

На міжбанку долар буде у межах 27,11 – 27,15 гривні. Тим часом в обмінниках за долар потрібно заплатити 27 гривень 44 копійки, продати свої – за 27 гривень 9 копійок.

Водночас наприкінці робочого тижня офіційний євро коштуватиме 29 гривень 63 копійки. Це всього на 1 копійку менше, ніж у переддень.

На міжбанку європейська валюта коливатиметься у межах 29,48 – 29,52 гривні. Готівковий курс матиме дещо більшу різницю, ніж у долара: 29,19 гривні купівля і 29,8 гривні – продаж.



Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу