Курс валют на 23 квітня: долар мінімально подешевшав, а євро трішки подорожчав

На четвер, 23 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта трішки втратила в ціні. Натомість головна валюта Євросоюзу несуттєво подорожчала.

За даними Нацбанку, 23 квітня за один долар потрібно буде віддати 27 гривень 5 копійок. Це на 3 копійки менше, ніж було попереднього банківського дня.

Цікаво Чому друк грошей зараз – погана ідея: пояснення Милованова

Щодо європейської валюти, то вона дещо зросла в ціні. Одне євро коштує 29 гривень 41 копійку. Це на 6 копійок більше, ніж було 22 квітня. Таким чином євро відновив позавчорашні позиції.

Зверніть увагу! Долар та євро почали різко зростати в ціні 25 лютого. На ситуацію вплинула пандемія коронавірусу у світі. В Україні виникли проблеми з доставкою готівкої валюти. Крім того, вплив мала й відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією. Від початку квітня вартість валюти з коливаннями почала падати.

Вартість валюти на міжбанку:

22 квітня середні курси валют на міжбанку були такими:

долар: у межах 27,05 – 27,39 гривні;

євро: у межах 29,08 – 29,65 гривні.

Відзначимо, що експерти прогнозують падіння гривні. Але не варто чекати долара по 30 гривень. Нацбанк ще має інструменти для стримування курсу. Усе залежатиме від подальших цін на нафту, ситуації з коронавірусом та фондовими ринками. Однак у випадку фінансової кризи можливий обвал гривні.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу