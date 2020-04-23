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      Курс валют на 23 квітня: долар мінімально подешевшав, а євро трішки подорожчав

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      Яким буде курс валют від НБУ 23 квітня / 24 канал

      На четвер, 23 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта трішки втратила в ціні. Натомість головна валюта Євросоюзу несуттєво подорожчала.

      За даними Нацбанку, 23 квітня за один долар потрібно буде віддати 27 гривень 5 копійок. Це на 3 копійки менше, ніж було попереднього банківського дня.

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      Щодо європейської валюти, то вона дещо зросла в ціні. Одне євро коштує 29 гривень 41 копійку. Це на 6 копійок більше, ніж було 22 квітня. Таким чином євро відновив позавчорашні позиції.

      Зверніть увагу! Долар та євро почали різко зростати в ціні 25 лютого. На ситуацію вплинула пандемія коронавірусу у світі. В Україні виникли проблеми з доставкою готівкої валюти. Крім того, вплив мала й відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією. Від початку квітня вартість валюти з коливаннями почала падати.

      Вартість валюти на міжбанку:

      22 квітня середні курси валют на міжбанку були такими:

      • долар: у межах 27,05 – 27,39 гривні;
      • євро: у межах 29,08 – 29,65 гривні.

      Відзначимо, що експерти прогнозують падіння гривні. Але не варто чекати долара по 30 гривень. Нацбанк ще має інструменти для стримування курсу. Усе залежатиме від подальших цін на нафту, ситуації з коронавірусом та фондовими ринками. Однак у випадку фінансової кризи можливий обвал гривні.


      Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Євро Долар Валюта Курси валют Долар-Гривня Гривня
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