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      Курс валют на 30 квітня: долар коштує менш як 27 гривень – вперше з березня

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 30 квітня 2020
      Яким буде курс валют від НБУ 30 квітня / Фото НБУ // flickr

      На четвер, 30 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривня відчутно зміцніла щодо обох західних валют, а вартість долара навіть здолала психологічну позначку в 27 гривень.

      Державний регулятор встановив, що 30 квітня один американський долар коштуватиме 26 гривень 97 копійок.

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      Таким чином "вічнозелений" втратив у своїй вартості 8 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 29 квітня.

      На міжбанку американська валюта торгуватиметься у межах 26,93 – 26,96 гривні за долар. В обмінниках за американську валюту доведеться заплатити 27 гривень 20 копійок, свою ж можна продати за 26 гривень 95 копійок.

      Отже, все йде до того, що долар рухається у бік зниження вартості до докризових показників. Так у перший день після здорожчання нафти, а потім і після карантину американська валюта стрімко зростала.

      Починаючи з 18 березня долар постійно коштував більш як 27 гривень, а в певний момент і понад 28 гривень. Втім уперше за весь цей час він коштує менше ніж 27 гривень.

      Водночас євро поки нижче позначки у 29 гривень не опускається. Квітень європейська валюта закінчує з вартістю 29 гривень 24 копійки.

      Таким чином за добу головна валюта Європейського Союзу здешевшала на 19 копійок.

      На міжбанку вартість євро коливається у межах 29,25 – 29,27 гривні. А в обмінниках щоб купити європейську валюту, треба заплатити 29 гривень 46 копійок, продати – рівно 29 гривень.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Євро Гривня Долар-Гривня Долар Валюта Курси валют
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