У курсантів СБУ виявили коронавірус
У курсантів Національної академії Служби безпеки України виявили коронавірус. Всіх, у кого виявили інфекцію, ізолювали.
Першим коронавірус виявили в одного з курсантів. В СБУ переконують, що інфекцію в нього діагностували після спілкування з родичами, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Вже після цього перевірили й інших курсантів, які з ним контактували. В них теж виявили коронавірус. Тому всіх ізолювали.
В СБУ заявляють, що стан здоров'я курсантів задовільний, а перебіг хвороби у них відбувається без ускладнень.
Щодо інших курсантів, то їх теж перевірили на коронавірус. І відправили на обсервацію.
Скільки саме курсантів інфіковано – не повідомляється. Однак ряд ЗМІ пишуть про 27 інфікованих.
Коронавірус в Україні: головні цифри
- Станом на 19 червня в Україні зафіксовано 34 984 випадки зараження коронавірусом. За останню добу підтвердили 921 випадок, що й рекордом до цього часу.
- Інфекція забрала життя 985 людей. Натомість 16 033 людини зуміли побороти хворобу.
- В Києві 7176 випадків зараження коронавірусом. 96 людей в столиці померли від COVID-19.