У курсантів Національної академії Служби безпеки України виявили коронавірус. Всіх, у кого виявили інфекцію, ізолювали.

Першим коронавірус виявили в одного з курсантів. В СБУ переконують, що інфекцію в нього діагностували після спілкування з родичами, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Вже після цього перевірили й інших курсантів, які з ним контактували. В них теж виявили коронавірус. Тому всіх ізолювали.

В СБУ заявляють, що стан здоров'я курсантів задовільний, а перебіг хвороби у них відбувається без ускладнень.

Щодо інших курсантів, то їх теж перевірили на коронавірус. І відправили на обсервацію.

Скільки саме курсантів інфіковано – не повідомляється. Однак ряд ЗМІ пишуть про 27 інфікованих.

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