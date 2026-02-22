"Винесло всі вікна": будинок нардепа Разумкова на Київщині постраждав через ворожу атаку
- Будинок Дмитра Разумкова в Софіївській Борщагівці постраждав від ворожого обстрілу, пошкоджено всі вікна.
- Під час атаки сім'я Разумкова була вдома, діти злякалися, але ніхто не постраждав.
Російська армія здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на Київщину. Внаслідок ймовірного збиття ворожої цілі постраждав будинок нардепа і колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова у селі Софіївська Борщагівка.
Про це розповів нардеп у коментарі телеграм-каналу КС: новини Київ.
Що відомо про пошкодження будинку Разумкова?
В ніч на 22 лютого у Київські області, зокрема у селі Софіївська Борщагівка було гучно. Під час ворожого обстрілу сім'я Разумкова перебувала вдома. За словами нардепа, діти злякались, але постраждав, на щастя, лише будинок.
Ексспікер припускає, що це був приліт ворожої ракети.
Був приліт ракети, мабуть, збиття, вона падала. Проходила гучно. Винесла всі вікна. Щось поламало. Діти трохи злякалися, але нормально. Точно краще, ніж в інших. Все гаразд,
– розповів нардеп.
Нагадаємо, будинок близько в 500 квадратних метрів у селі софіївська Борщагівка Разумков придбав у 2016 році. Разом із дружиною Юлією нардеп виховує двох синів – Олександра та Олексія.
Що відомо про атаку на Київщину?
Кличко повідомив про наслідки атаки у чотирьох районах столиці. Значних пошкоджень та жертв, на щастя, немає. Втім, уламки ворожих ракет зафіксували поблизу підстанції швидкої медичної допомоги, у дворі житлових будинків, у парковій зоні. Крім того, вибуховою хвилею пошкодило авто, повибивало вікна в офісних та житлових приміщеннях.
У Київські області наслідки значно масштабніші – російські ракети та дрони зруйнували близько 9 приватних будинків, 10 приміщень у гаражному кооперативі, складські приміщення та цивільні автомобілі.
Внаслідок атаки на Київщині загинув 49-річний чоловік, ще шестеро осіб – травмовані.