З фейковими сертифікатами – зась: у "Борисполі" знову впіймали порушників
Джерело:Поліція Київської області
Правоохоронці продовжують перевіряти COVID-сертифікати при в'їзді в Україну. В аеропорту "Бориспіль" 29 жовтня натрапили на 10 підроблених документів.
У поліції пояснили, що усі порушники прилетіли в Україну з різних держав світу. Наразі сертифікати ретельно перевіряють.
До теми Савченко вручили підозру за підроблений COVID-сертифікат
Поліція відкрила кримінальні провадження
Правоохоронні органи відкрили кримінальні провадження щодо підробки та використання підроблених документів. Кожному з фактів порушень нададуть відповідну правову кваліфікацію.Зверніть увагу! Схожа ситуація була і 28 жовтня, тоді на летовищі впіймали 11 осіб з підробленими фейковими сертифікатами.
Польські прикордонники повідомили про підроблені документи в українців
Зазначимо, що на підроблені документи про вакцинацію поскаржились і польські прикордонники. У Надбужанському та Бершадському відділах Прикордонної служби Польщі повідомили, що на кордоні з Україною вже зафіксували понад пів тисячі підроблених COVID-сертифікатів.
Найбільше таких інцидентів було у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська": 352.
Коротко про останні випадки підробки "коронавірусних" документів:
- У Рівному кіберполіція впіймала власницю турагенції, яка підробляла ПЛР-тести для власних клієнтів. Фальшування документів входило у вартість поїздки.
- За 250 євро обіцяв сертифікат про вакцинацію вінницький бізнесмен. При цьому він казав, що внесе дані у Дію.
- У 5 тисяч гривень оцінив свої послуги з виготовлення COVID-сертифікатів лікар на Хмельниччині.