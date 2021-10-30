З фейковими сертифікатами – зась: у "Борисполі" знову впіймали порушників

30 жовтня 2021 , 16:06
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Джерело:

Поліція Київської області

Правоохоронці продовжують перевіряти COVID-сертифікати при в'їзді в Україну. В аеропорту "Бориспіль" 29 жовтня натрапили на 10 підроблених документів.

У поліції пояснили, що усі порушники прилетіли в Україну з різних держав світу. Наразі сертифікати ретельно перевіряють.

До теми Савченко вручили підозру за підроблений COVID-сертифікат

Поліція відкрила кримінальні провадження

Правоохоронні органи відкрили кримінальні провадження щодо підробки та використання підроблених документів. Кожному з фактів порушень нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Зверніть увагу! Схожа ситуація була і 28 жовтня, тоді на летовищі впіймали 11 осіб з підробленими фейковими сертифікатами.

Польські прикордонники повідомили про підроблені документи в українців

Зазначимо, що на підроблені документи про вакцинацію поскаржились і польські прикордонники. У Надбужанському та Бершадському відділах Прикордонної служби Польщі повідомили, що на кордоні з Україною вже зафіксували понад пів тисячі підроблених COVID-сертифікатів.

Найбільше таких інцидентів було у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська": 352.

Коротко про останні випадки підробки "коронавірусних" документів:

Хто перевіряє сертифікати про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор