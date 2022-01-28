Гарячий мітинг ФОПів, стрілянина біля СБУ та підозра в КМДА: головні новини Києва за тиждень

У Києві відбулися сутички між ФОПами та поліцією. Заступнику голови КМДА оголосили про підозру. У центрі столиці влаштували розбірки зі зброєю . Читайте головні новини міста за 24 – 28 січня.

Найголовніші новини за тиждень 24 – 28 січня:

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Сутички між ФОПами та силовиками

У вівторок, 25 січня, представники малого бізнесу влаштували у Києві масову акцію протесту. Їх головною вимогою був дозвіл на роботу без касових апаратів.

Оскільки мітингарі перекрили вулицю Грушевського та частково Хрещатик, у центрі столиці утворилися великі затори.

ФОПи спровокували великі затори в центрі Києва: відео

Завершився гарячий день сутичками між поліцією та протестувальниками. В результаті правоохоронці повідомили про 2 відкритих кримінальних провадження та 21 потерпілого.

Блогерка "Тішина" з друзями збили кур'єра

Мережу обурило відео, оприлюднене скандальною блогеркою Марією Семеновою ("Тішиною"). Так, вона похизувалася тим, що її компанія на елітному авто збила кур'єра, який їхав дорогою на моноколесі.

На кадрах видно, що багато пасажирів авто розпивали спиртні напої й мчали містом на шаленій швидкості.

Зрештою за розслідування справи взялася поліція. Втім, до відповідальності намагатимуться притягнути лише водія Porsche.

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Блогерка "Тішина" оприлюднила відео зі збитим її другом кур'єром: відео

Стрілянина під стінами СБУ

На вулиці Володимирській 25 січня здійнявся переполох через стрілянину просто під стінами Головного управління СБУ. На щастя, ніхто з людей під час інциденту не постраждав. Зрештою з'ясувалося, що розбірки влаштував охоронець банку і активісти організації "Український стяг".

Представник охоронної фірми під час сутички витягнув з авто карабін російського виробництва "Сайга" і кілька разів вистрілив у повітря. На місце пригоди негайно прибула слідчо-оперативна група і затримала шістьох особливо активних учасників дебошу.



Поліція розслідує інцидент як хуліганство / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал

Молодики влаштували розбірки зі зброєю на Володимирській: відео

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Підозра заступнику Кличка

Ще однією резонансною новиною тижня стало вручення підозри заступнику голови КМДА Миколі Поворознику. Йому інкримінують службову недбалість, яка призвела до збитків у 48 мільйонів гривень.

Розслідування стосується позбавлення РНБО права на користування земельною ділянкою, де мали звести багатоповерхівки та підземний паркінг.

Втім, сам Поворозник вважає вручення підозри способом політичного тиску на владу Києва. За його словами, місто просто повернуло територію, яка не використовувалася за призначенням, і створило там сквер.

У п'ятницю, 28 січня, посадовця допитали у прокуратурі, однак він запевнив, що не відмовився від своєї принципової позиції – земля на Сирці має залишитися сквером і з користю служити громаді.