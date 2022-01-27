Ця зброя була зареєстрована безпосередньо на стрільця. Такі карабіни на базі автомата Калашникова випускає однойменний концерн країни-агресора.

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Зброю вилучила поліція

Поліціянти також розповіли, що вилучили рушницю, аби провести усі необхідні експертизи. Зокрема, правоохоронці хочуть з'ясувати, де та як охоронець застосовував її.

Як виник конфлікт

Суперечка між активістами, які були невдоволені діяльністю банку, почалася з того, що вони не пускали всередину охорону (її викликали співробітники фінустанови).

Коли атмосфера стала ще більш напруженою, члени громадської організації застосували проти охоронців сльозогінний газ і цим спровокували штовханину.

Зрештою стрілець дістав свою "Сайгу" і кілька разів вистрілив вгору. На щастя, все минулося без жертв. Незначні травми отримали лише учасники розбірок.

Важливо! Спершу повідомлялося про двох затриманих, але згодом з'ясувалося, що поліція затримала шістьох дебоширів.