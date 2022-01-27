Это оружие было зарегистрировано непосредственно на стрелка. Такие карабины на базе автомата Калашникова выпускает одноименный концерн страны-агрессора.

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Оружие изъяла полиция

Полицейские также рассказали, что изъяли ружье, чтобы провести все необходимые экспертизы. В частности, правоохранители хотят выяснить, где и как охранник применял его.

Как возник конфликт

Спор между активистами, которые были недовольны деятельностью банка, начался с того, что они не пускали внутрь охрану (ее вызвали сотрудники банка).

Когда атмосфера стала еще более напряженной, члены общественной организации применили против охранников слезоточивый газ и этим спровоцировали потасовку.

В конце концов стрелок достал свою "Сайгу" и несколько раз выстрелил вверх. К счастью, все обошлось без жертв. Незначительные травмы получили только участники разборок.

Важно! Сначала сообщалось о двоих задержанных, но впоследствии выяснилось, что полиция задержала шестерых дебоширов.