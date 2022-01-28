Горячий митинг ФЛП, стрельба возле СБУ и подозрение в КГГА: главные новости Киева за неделю

В Киеве произошли столкновения между ФЛП и полицией. Заместителю председателя КГГА объявили о подозрении. В центре столицы устроили разборки с автоматом. Читайте главные новости города за 24 – 28 января.

Главные новости за неделю 24 – 28 января:

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Столкновения между ФЛП и силовиками

Во вторник, 25 января, представители малого бизнеса устроили в Киеве массовую акцию протеста. Их главным требованием было разрешение на работу без кассовых аппаратов.

Поскольку митингующие перекрыли улицу Грушевского и частично Крещатик, в центре столицы образовались большие пробки.

ФЛП спровоцировали большие пробки в центре Киева: видео

Закрылись горячий день столкновениями между полицией и протестующими. В результате правоохранители сообщили о 2 открытых уголовных производствах и 21 потерпевшем.

Блогерша "Тишина" с друзьями сбили курьера

Сеть возмутило видео, обнародованное скандальной блогершей Марией Семеновой ("Тишиной"). Так, она похвасталась тем, что ее компания на элитном авто сбила курьера, который ехал по дороге на моноколесе.

На кадрах видно, что многие пассажиры авто распивали спиртные напитки и мчались по городу на бешеной скорости.

В конце концов за расследование дела взялась полиция. Впрочем, к ответственности будут пытаться привлечь только водителя Porsche.

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Блогерша "Тишина" обнародовала видео со сбитым ее другом курьером: видео

Стрельба под стенами СБУ

На улица Владимирской 25 января поднялся переполох из-за стрельбы прямо под стенами Главного управления СБУ. К счастью, никто из людей во время инцидента не пострадал. В конце концов выяснилось, что разборки устроил охранник банка и активисты организации "Украинский стяг".

Представитель охранной фирмы во время схватки вытащил из авто карабин российского производства "Сайга" и несколько раз выстрелил в воздух. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и задержала шестерых особо активных участников дебоша.

Полиция расследует инцидент как хулиганство / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал

Молодые люди устроили разборки с оружием на Владимирской: видео

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Подозрение заместителю Кличко

Еще одной резонансной новостью недели стало вручение подозрения заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику. Ему инкриминируют служебную халатность, которая привела к убыткам в 48 миллионов гривен.

Расследование касается лишения СНБО права на пользование земельным участком, где должны были возвести многоэтажки и подземный паркинг.

Впрочем, сам Поворозник считает вручение подозрения способом политического давления на власти Киева. По его словам, город просто вернул территорию, которая не использовалась по назначению, и создал там сквер.

В пятницу, 28 января, чиновника допросили в прокуратуре, однако он заверил, что не отказался от своей принципиальной позиции – земля на Сырце должна остаться сквером и с пользой служить общине.