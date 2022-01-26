Поворозник отметил, что он сразу обратил на это внимание правоохранителей. Впрочем, свою подпись под документом заместитель главы КГГА таки поставил.

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Застали внезапно

Выяснилось, что когда к Поворознику пришли с подозрением, он как раз участвовал в производственном совещании. На нем также присутствовал мэр Киева Виталий Кличко.

Так сложилось, что неожиданно появились правоохранители. Они, правда, дождались, пока закончится совещание, но мэр был в это время в кабинете,

– рассказал чиновник.

В КГГА убеждены в давлении

По мнению Поворозника, вручение ему подозрения – это очередная акция давления на власти столицы. Он предположил, что это могут делать те, кому она не по нраву. Чиновник отметил, что эта история тянется уже не первый год.

"Обыски, голословные обвинения, открытые уголовные производства. Но это не имеет логического завершения. Просто создается искусственный фон, чтобы лишний раз обвинить городские власти в правонарушениях, которых не существует", – высказал он свою позицию.

Вред для столицы – под вопросом

Поворозник также решительно заявил, что не видит в своих действиях вреда для столицы. Ведь на месте участка, на котором СНБО так и не возвела многоэтажки, расчистили свалку и создали сквер для громады. По его словам, он согласился с подозрением, если бы наоборот отдал коммунальную землю кому-то под застройку.

Зато теперь заместитель Кличко намерен защищаться в суде. Он предупредил, что будет привлекать к делу адвокатов и стремиться, чтобы все обвинения сняли.

Суть скандального дела