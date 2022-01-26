Поворозник наголосив, що він одразу звернув на це увагу правоохоронців. Втім, свій підпис під документом заступник голови КМДА таки поставив.

До теми Позбавили землі апарат РНБО: заступнику Кличка Поворознику вручили підозру

Застали раптово

З'ясувалося, що коли до Поворозника прийшли з підозрою, він саме брав участь у виробничій нараді. На ній також був присутній мер Києва Віталій Кличко.

Так склалося, що зненацька з'явилися правоохоронці. Вони, правда, дочекалися, поки закінчиться нарада, але мер був у цей час у кабінеті,

– розповів чиновник.

У КМДА переконані у тиску

На думку Поворозника, вручення йому підозри – це чергова акція тиску на владу столиці. Він припустив, що це можуть робити ті, кому вона не до вподоби. Посадовець зауважив, що ця історія тягнеться уже не перший рік.

"Обшуки, голослівні звинувачення, відкриті кримінальні провадження. Але це не має логічного завершення. Просто створюється штучне тло, щоб зайвий раз звинуватити міську владу в правопорушеннях, яких не існує", – висловив він свою позицію.

Шкода для столиці – під питанням

Поворозник також рішуче заявив, що не бачить у своїх діях шкоди для столиці. Адже на місці ділянки, на якій РНБО так і не звела багатоповерхівки, розчистили смітник і створили сквер для громади. За його словами, він погодився з підозрою, якби навпаки віддав комунальну землю комусь під забудову.

Натомість тепер заступник Кличка має намір захищатися в суді. Він попередив, що залучатиме до справи адвокатів і прагнутиме, аби всі звинувачення зняли.

Суть сканадальної справи