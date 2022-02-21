Щоб вгамувати агресора: Кличко закликав партнерів накласти додаткові санкції на Росію

Мер Києва Віталій Кличко 21 лютого звернувся до партнерів України. Він закликав негайно накласти посиленні санкції проти Росії.

Таким чином він відреагував на заяву Володимира Путіна про "визнання" незалежності бойовиків на Донбасі. Про ці слова російського президента стало відомо ввечері 21 лютого.

Важливо Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу

"Зупинятися не збирається"

Мер Києва акцентував на тому, що Росія шматує країну в центрі Європи. Тому міжнародна спільнота має накласти санкції невідкладно.

Без зайвих обговорень і відтермінувань. Росія зруйнувала всі норми міжнародного права та зупинятися не збирається. Які ще потрібні аргументи, щоб нарешті вгамувати агресора?

– написав Віталій Кличко.

Цей допис з'явився на сторінках очільника столиці незадовго після того, як стало відомо про ганебну заяву Путіна.

Путін і його заява про квазіреспубліки: дивіться відео

Світова спільнота засудила заяви кремля

Після путінської офіційної "легітимізації" бойовиків на Донбасі, це офіційно засудили багато представників світової спільноти. Хто негативно щодо цього висловився:

генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що рішення Москви підриває всі намагання врегулювати конфлікт. Також, на його думку, це порушує мінські домовленості.

Керівництво Сполучених Штатів Америки пообіцяло додаткові санкції через "визнання". Джо Байден невдовзі підпише указ, спрямований на заборону інвестицій, торгівлі та фінансування цих "квазіреспублік".

Міністерство закордонних справ Німеччини оприлюднило заяву, де зазначили: Путін завдав удару по всім демократичним зусиллям.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підкреслила, що ця подія є повторенням сценарію 2008 року. Саме тоді Росія окупувала Абхазію.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький через цю подію скликав Європейську раду. Він теж наголосив на тому, що Європа має належно відреагувати на дії Росії.

Що ще наговорив Готові показати, що таке декомунізація, – Путін з відвертими погрозами звернувся до українців

Не змовчали й "друзі" Росії

Погодилися, що бойовиків варто вважати державами лише країни, які завжди були прихильними до Росії. Зокрема, у цьому списку вже:

Венесуела;

Сирія;

Куба;

Нікарагуа.

Також висловилися щодо цього й інші самопроголошені так звані "республіки" – Абхазія та Південна Осетія.

Брифінг РНБО, щодо заяви Путіна: дивіться відео

Читайте повний текст допису Віталія Кличка:

Партнери України повинні запровадити санкції проти Росії! Невідкладно. Без зайвих обговорень і відтермінувань. Росія зруйнувала всі норми міжнародного права, шматуючи країну в центрі Європи. І зупинятися не збирається. Які ще потрібні аргументи, щоб нарешті вгамувати агресора?