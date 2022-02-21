Таким образом он отреагировал на заявление Владимира Путина о "признании" независимости боевиков на Донбассе. Об этих словах российского президента стало известно вечером 21 февраля.

Важно Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса

"Останавливаться не собирается"

Мэр Киева акцентировал на том, что Россия кромсает страну в центре Европы. Поэтому международное сообщество должно наложить санкции безотлагательно.

Без лишних обсуждений и отсрочек. Россия разрушила все нормы международного права и останавливаться не собирается. Какие еще нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?

– написал Виталий Кличко.

Это сообщение появилось на страницах главы столицы незадолго после того, как стало известно о позорном заявлении Путина.

Путин и его заявление о квазиреспубликах: смотрите видео

Мировое сообщество осудило заявления Кремля

После путинской официальной "легитимизации" боевиков на Донбассе, это официально осудили многие представители мирового сообщества. Кто негативно на этот счет высказался:

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что решение Москвы подрывает все попытки урегулировать конфликт. Также, по его мнению, это нарушает минские договоренности.

Руководство Соединенных Штатов Америки пообещало дополнительные санкции из-за "признания". Джо Байден вскоре подпишет указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования этих "квазиреспублик".

Министерство иностранных дел Германии обнародовало заявление, где отметили: Путин нанес удар по всем демократическим усилиям.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что это событие является повторением сценария 2008 года. Именно тогда Россия оккупировала Абхазию.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий из-за этого события созвал Европейский совет. Он тоже отметил, что Европа должна должным образом отреагировать на действия России.

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Не смолчали и "друзья" России

Согласились, что боевиков стоит считать государствами только страны, которые всегда были благосклонны к России. В частности, в этом списке уже:

Венесуэла;

Сирия;

Куба;

Никарагуа.

Также высказались на этот счет и другие самопровозглашенные так называемые "республики" – Абхазия и Южная Осетия.

Брифинг СНБО относительно заявления Путина: смотрите видео

Читайте полный текст сообщения Виталия Кличко:

Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Безотлагательно. Без лишних обсуждений и отсрочек. Россия разрушила все нормы международного права, кромсая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие еще нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?