Таким образом он отреагировал на заявление Владимира Путина о "признании" независимости боевиков на Донбассе. Об этих словах российского президента стало известно вечером 21 февраля.
Важно Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса
"Останавливаться не собирается"
Мэр Киева акцентировал на том, что Россия кромсает страну в центре Европы. Поэтому международное сообщество должно наложить санкции безотлагательно.
Без лишних обсуждений и отсрочек. Россия разрушила все нормы международного права и останавливаться не собирается. Какие еще нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?
– написал Виталий Кличко.
Это сообщение появилось на страницах главы столицы незадолго после того, как стало известно о позорном заявлении Путина.
Путин и его заявление о квазиреспубликах: смотрите видео
Мировое сообщество осудило заявления Кремля
После путинской официальной "легитимизации" боевиков на Донбассе, это официально осудили многие представители мирового сообщества. Кто негативно на этот счет высказался:
- генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что решение Москвы подрывает все попытки урегулировать конфликт. Также, по его мнению, это нарушает минские договоренности.
- Руководство Соединенных Штатов Америки пообещало дополнительные санкции из-за "признания". Джо Байден вскоре подпишет указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования этих "квазиреспублик".
- Министерство иностранных дел Германии обнародовало заявление, где отметили: Путин нанес удар по всем демократическим усилиям.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что это событие является повторением сценария 2008 года. Именно тогда Россия оккупировала Абхазию.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий из-за этого события созвал Европейский совет. Он тоже отметил, что Европа должна должным образом отреагировать на действия России.
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Не смолчали и "друзья" России
Согласились, что боевиков стоит считать государствами только страны, которые всегда были благосклонны к России. В частности, в этом списке уже:
- Венесуэла;
- Сирия;
- Куба;
- Никарагуа.
Также высказались на этот счет и другие самопровозглашенные так называемые "республики" – Абхазия и Южная Осетия.
Брифинг СНБО относительно заявления Путина: смотрите видео
Читайте полный текст сообщения Виталия Кличко:
Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Безотлагательно. Без лишних обсуждений и отсрочек. Россия разрушила все нормы международного права, кромсая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие еще нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?