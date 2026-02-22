Уламки впали біля швидкої та в парковій зоні: наслідки ворожого обстрілу у 4 районах столиці

Після нічної атаки російських військових у кількох районах столиці зафіксували падіння уламків ракет. Минулось без жертв та постраждалих, втім є пошкодження житлових будинків та цивільних автомобілів.

Про наслідки атаки на столицю повідомив міський голова Віталій Кличко.

Дивіться також Атака по Києву та області: є загиблий, поранені, постраждала низка районів

Які наслідки російської атаки на Київ?

Кличко зауважив, що руйнування через ворожий масований обстріл зафіксовано у чотирьох районах столиці.

Зокрема у Дніпровському районі уламок ракети упав поблизу підстанції швидкої медичної допомоги. Пожежі та руйнувань там не зафіксовано. На щастя, постраждалих також немає. Водночас уламки російської ракети виявили на відкритій території, у дворі ще одного будинку та в паркові зоні навпроти багатоповерхівки.

У Святошинському районі вибухова хвиля вибила вікна у кількох житлових будинках. Крім того, пошкоджено скління в одному з офісних приміщень. Постраждалих немає.

У Деснянському районі фрагменти ворожої цілі виявили на відкритій місцевості.

У Подільському районі складові ракети також упали на відкриту територію. Руйнувань чи пожеж у цій ділянці міста не зафіксовано.

Де ще чули вибухи цієї ночі?