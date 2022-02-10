Как рассказали в главном управлении ГСЧС во Львовской области, мальчик получил травму во время катания на лыжах. Он пытался спуститься по горнолыжной трассе, но не справился и упал.

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Добраться вниз самостоятельно пострадавший не мог, поэтому на помощь ему пришлось вызвать спасателей.

Передали медикам у подножия горы

О травмировании ребенка на горе Высокий Верх чрезвычайники Славской поисково-спасательной группы узнали днем ​​9 февраля. После этого спасатели мгновенно отправились оказывать парню в медицинскую помощь.

Специалисты установили, что парень получил травму позвоночника.

Пострадавшему оказали домедицинскую помощь, после чего начали спускать его с горы к подножию.

Когда спасатели ГСЧС вместе с мальчиком спустились, их уже ждали медики. В каком состоянии находится пострадавший киевлянин, неизвестно.

Спасли также 38-летнего одессита

Помимо помощи маленькому лыжнику спасателям пришлось спускать с горы Тростян туриста из Одессы 1983 года рождения. Мужчина также травмировался во время катания на лыжах. Какое именно повреждение он получил, в ГСЧС не сообщили.