Як розповіли у головному управлінні ДСНС у Львівській області, хлопчик отримав травму під час катання на лижах. Він намагався спуститися гірськолижною трасою, але не впорався та впав.
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Дістатися до низу самостійно постраждалий не міг, тому на допомогу йому довелося викликати рятувальників.
Передали медикам біля підніжжя гори
- Про травмування дитини на горі Високий Верх надзвичайники Славської пошуково-рятувальної групи дізналися вдень 9 лютого. Після цього рятувальники миттєво вирушили надавати хлопцю домедичну допомогу.
- Спеціалісти встановили, що хлопець отримав травму хребта.
- Потерпілому надали домедичну допомогу, після чого почали спускати його з гори до підніжжя.
Коли ДСНСники разом з хлопчиком спустилися, на них уже чекали медики. В якому стані перебуває постраждалий киянин, наразі невідомо.
Врятували також 38-річного одесита
Крім допомоги маленькому лижнику рятувальникам довелося також спускати з гори Тростян туриста з Одеси 1983 року народження. Чоловік також травмувався під час катання на лижах. Яке саме пошкодження він отримав, у ДСНС не повідомили.