Силовик имеет довольно большой опыт работы на руководящих должностях. 24 Канал рассказывает, что известно об Андрее Рубеле.

Смотрите также В Киеве сняли все руководство патрульной полиции после теракта

Как прошло представление нового главы полиции Киевской области?

Предыдущим главой полиции Киевской области был Анатолий Щадило.

Как сообщает полиция Киевской области, 12 мая Выговский во время представления Рубеля отметил ключевые задачи, которые сегодня стоят перед полицией столичного региона в условиях военного положения.

Глава Нацполиции также обратил внимание руководителей служб и подразделений на необходимость усиления превентивной работы, поддержания публичной безопасности и правопорядка, а также эффективного взаимодействия с общинами.

Спасибо за доверие возглавить полицию Киевщины. Для меня это большая ответственность. Вместе с коллективом продолжим работать для безопасности жителей области, реагировать на все вызовы военного времени и обеспечивать правопорядок в регионе,

– сказал Рубель на заседании.

Что известно об Андрее Рубеле?

Рубель Андрей Николаевич родился 5 июля 1983 года в Киеве.

В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел. После этого начал работать оперуполномоченным отдела уголовного розыска Соломенского районного управления Киева.

С 2005 по 2020 год Рубель работал в полиции Киева и области, в управлении по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований НПУ, руководил полицией Закарпатья.

С 2020 по 2021 он возглавлял Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

А с 2022 был начальником департамента стратегических расследований Нацполиции. Эту должность он занимал до 28 апреля 2026 года.

Что предшествовало кадровым изменениям в полиции?

18 апреля в Киеве в Голосеевском районе произошел теракт, который унес жизни 7 человек. Нападавшим был уроженец Москвы. Он открыл огонь просто по людям посреди города, а затем забаррикадировался в супермаркете и удерживал заложников. Мужчину ликвидировали.

Тогда на место стрельбы в Голосеевском районе столицы 18 апреля прибыли двое патрульных. Увидев раненого ребенка, одна из полицейских отправилась за аптечкой к служебному авто. А ее коллега, услышав выстрелы, убежал в том же направлении.

Имена правоохранителей – Михаил Дробницкий и Анна Дудина. 21 апреля суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 266 240 гривен. 22 апреля за них внесли залог.

Глава Нацполиции Иван Выговский заявлял, что патрульные на месте теракта могли сразу применить оружие на поражение.

После этого случая президент Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки по всей вертикали МВД – от отбора патрульных до руководящего состава.

В Киеве уже сняли все руководство патрульной полиции после теракта. А самих полицейских отправили на полигоны проходить тактические учения патрульных.