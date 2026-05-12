Силовик має доволі великий досвід роботи на керівних посадах. 24 Канал розповідає, що відомо про Андрія Рубеля.

Як пройшло представлення нового очільника поліції Київщини?

Попереднім очільником поліції Київщини був Анатолій Щадило.

Як повідомляє поліція Київщини, 12 травня Вигівський під час представлення Рубеля наголосив на ключових завданнях, які сьогодні стоять перед поліцією столичного регіону в умовах воєнного стану.

Очільник Нацполіції також звернув увагу керівників служб і підрозділів на необхідність посилення превентивної роботи, підтримання публічної безпеки та правопорядку, а також ефективної взаємодії з громадами.

Дякую за довіру очолити поліцію Київщини. Для мене це велика відповідальність. Разом із колективом продовжимо працювати задля безпеки жителів області, реагувати на всі виклики воєнного часу та забезпечувати правопорядок у регіоні,

– сказав Рубель на засіданні.

Що відомо про Андрія Рубеля?

Рубель Андрій Миколайович народився 5 липня 1983 року у Києві.

У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ. Після цього почав працювати оперуповноваженим відділу карного розшуку Солом'янського районного управління Києва.

З 2005 по 2020 рік Рубель працював у поліції Києва та області, в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, департаменті карного розшуку, внутрішньої безпеки, стратегічних розслідувань НПУ, керував поліцією Закарпаття.

З 2020 по 2021 він очолював Головне управління Національної поліції в Харківській області.

А з 2022 був начальником департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Цю посаду він обіймав до 28 квітня 2026 року.

Що передувало кадровим змінам у поліції?

18 квітня у Києві у Голосіївському районі стався теракт, який забрав життя 7 людей. Нападником був уродженець Москви. Він відкрив вогонь просто людях посеред міста, а потім забарикадувався в супермаркеті й утримував заручників. Чоловіка ліквідували.

Тоді на місце стрілянини у Голосіївському районі столиці 18 квітня прибули двоє патрульних. Побачивши поранену дитину, одна з поліцейських вирушила за аптечкою до службового авто. А її колега, почувши постріли, втік у тому ж напрямку.

Імена правоохоронців – Михайло Дробницький та Анна Дудіна. 21 квітня суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 266 240 гривень. 22 квітня за них внесли заставу.

Голова Нацполіції Іван Вигівський заявляв, що патрульні на місці теракту могли одразу застосувати зброю на ураження.

Після цього випадку президент Зеленський анонсував масштабні кадрові перестановки по всій вертикалі МВС – від добору патрульних до керівного складу.

У Києві уже зняли все керівництво патрульної поліції після теракту. А самих поліцейських відправили на полігони проходити тактичні навчання патрульних.