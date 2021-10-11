Жители дома на улице Булгакова, 15, якобы кричат на нее и выгоняют из собственной квартиры. Впрочем, сами соседи пенсионерки говорят, что ситуация совсем другая.

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Женщина превратила свое жилище в помойку, а в доме появились тараканы.

Живет без крыши над головой уже несколько месяцев



Женщина живет на улице уже несколько месяцев / Скриншот из видео Kyiv.Media

Как выяснили журналисты, соседи говорят, что женщина владеет квартирой на первом этаже и полностью захламила ее.

Теперь она якобы боится возвращаться домой и предпочитает жить на улице.

Сама бабушка одинока и не общается с внучкой.

Она просто не может зайти в квартиру, там мусором забито все. Она в коридоре не может пройти. И это же не первый раз. Был пожар, все через окно выбросили, все вычистили, все вывезли, и опять то же самое. Сейчас в подъезде ползают тараканы, следовательно, и мы страдаем от мусора,

– пожаловались на женщину соседи.



Жители дома страдают от мусора, который оставила в квартире бабушка / Скриншот из видео Kyiv.Media

Жильцы дома также говорят, что не могут ничего сделать и заставить пенсионерку убрать мусор. Они несколько раз обращались в полицию, но правоохранители оказались бессильны. Убрать все самостоятельно люди тоже не могут, поскольку без согласия владелицы сделать это невозможно.

Помимо мусора людей также волнует то, что женщина может просто замерзнуть на улице. На эту тему с ней общались представители соцслужб, но они тоже не могут помочь бабушке без ее согласия.

От помощи пенсионерка отказывается и никак не объясняет, почему ведет такой образ жизни.