Мешканці будинку на вулиці Булгакова, 15, нібито кричать на неї та виганяють з власної квартири. Втім, самі сусіди пенсіонерки кажуть, що ситуація геть інша.

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Жінка перетворила своє житло у смітник, а в будинку з'явилися таргани.

Живе без даху над головою вже кілька місяців



Жінка живе на вулиці вже кілька місяців / Скриншот з відео Kyiv.Media

Як з'ясували журналісти, сусіди кажуть, що жінка володіє квартирою на першому поверсі, та вщент захарастила її.

Тепер вона нібито боїться повертатися додому та воліє жити на вулиці.

Сама бабуся одинока та не спілкується з онукою.



Вона просто не може зайти у квартиру, там сміттям забито все. Вона в коридорі не може пройти. І це ж не перший раз. Була пожежа, все через вікно викинули, все вичистили, все вивезли, й знов те ж саме. Зараз у під'їзді повзають таргани, то ж, ми страждаємо від сміття,

– поскаржилися на жінку сусіди.



Жителі будинку страждають від сміття, яке залишила у квартирі бабуся / Скриншот з відео Kyiv.Media

Мешканці будинку також кажуть, що не можуть нічого зробити та примусити пенсіонерку прибрати сміття. Вони кілька разів зверталися до поліції, але правоохоронці виявилися безсилими. Прибрати все самостійно люди також не можуть, оскільки без згоди власниці зробити це неможливо.

Крім сміття людей також хвилює те, що жінка може просто замерзнути на вулиці. На цю тему з нею спілкувалися представники соцслужб, але вони також не можуть допомогти бабусі без її згоди.

Від допомоги пенсіонерка відмовляється та ніяк не пояснює, чому веде такий спосіб життя.