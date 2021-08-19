Как отметили в прокуратуре столицы, служители Фемиды признали вину Очеретяного в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. За содеянное мужчина должен провести 7 лет за решеткой.

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Вполне вероятно, что приговор суда сторона обвинения будет обжаловать.

Прокурор просил более строгое наказание

Конфликт произошел между 28-летним сотрудником Управления государственной охраны Василием Хмелюком и Петром Очеретяным на Саперном поле. Боец УГО заезжал во двор дома, а спортсмен шел с двумя собаками.

Машина чуть не задела пса, завязался словесный конфликт. Однако Очеретяный мощным ударом в голову отправил оппонента в нокаут.

Вследствие внутричерепной травмы потерпевший умер на месте происшествия.

Боксер с места инцидента скрылся.

Впоследствии, поняв, что его лицо уже установили следователи, преступник сам пришел в полицию.

При рассмотрении дела в суде он не признавал свою вину. Однако судьи признали, что мужчина передал семье убитого определенную сумму денег, из-за чего и назначили минимальное наказание. В прокуратуре говорят, что требовали 9 лет пребывания в тюрьме, а приговор могут обжаловать после получения его в письменной форме.

Сам Очеретяный находится на свободе. До того как приговор вступит в силу его отпустили под личное обязательство.