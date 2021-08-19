Як зазначили у прокуратурі столиці, служителі Феміди визнали провину Очеретяного в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. За скоєне чоловік має провести 7 років за ґратами.

Дивіться також Що відомо про боксера Петра Очеретяного, ймовірного вбивцю співробітника держохорони у Києві

Цілком ймовірно, що вирок суду сторона обвинувачення буде оскаржувати.

Прокурор просив більш суворе покарання

Конфлікт між 28-річним співробітником Управління державної охорони Василем Хмелюком та Петром Очеретяним відбувся на Саперному полі. Боєць УДО заїжджав до подвір'я будинку, а спортсмен йшов з двома собаками.

Через те що, машина ледве не зачепила пса, зав'язався словесний конфлікт. Однак Очеретяний потужним ударом у голову відправив опонента у нокаут.

Внаслідок внутрішньочерепної травми потерпілий помер на місці події.

Боксер з місця інциденту втік.

Згодом, зрозумівши, що його особу вже встановили слідчі, злочинець сам прийшов до поліції.

Під час розгляду справи в суді він не визнавав свою провину. Однак судді визнали, що чоловік передав сім'ї вбитого певну суму грошей, через що й призначили мінімальне покарання. У прокуратурі кажуть, що вимагали 9 років перебування в тюрмі, а вирок можуть оскаржити після отримання його у письмовій формі.

Сам Очеретяний перебуває на волі. До того, як вирок набуде сили, його відпустили під особисте зобов'язання.