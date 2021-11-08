В Борисполе авто насмерть сбило пешехода на зебре: видео с места трагедии

В Борисполе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с пешеходом и автомобилем. Днем 8 ноября водитель сбил человека прямо на переходе.

Из-за полученных травм мужчина погиб мгновенно. На кадрах с места трагедии видно, что силой удара его отбросило с зебры на несколько метров.

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Авария парализовала движение

Дорожно-транспортное происшествие существенно осложнило движение по Борисполю. Пробка образовалась из-за оформления аварии. Ведь туда сразу прибыли правоохранители и скорая медицинская помощь.

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