Впоследствии один из участников нападения опубликовал видео избиения в своем инстаграме, который ведет под ником young_crystall420. Также в соцсети было обозначено, что владельца аккаунта зовут Олег Коркин.
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Через несколько часов после попадания записи в сеть мужчина удалил страницу.
Били лежачего руками и ногами
- Какой конфликт произошел между четырьмя участниками инцидента, пока неизвестно. Впрочем, мужчины, на одном из которых был рюкзак компании Raketa, избили оппонента.
- Судя по видео, избиение не прекратилось даже после того, как потерпевший лежал на полу.
- Несмотря на разбитое лицо и крики пострадавшего, злоумышленники продолжили бить его ногами и руками.
Под конец записи один из агрессоров со смехом продемонстрировал автору свои окровавленные от побоев руки.
Какое именно участие в избиении принимал Олег Коркин, неизвестно. До удаления страницы он публиковал в инстаграме противоречивые фото, в частности, похожие на наркотик вещества.
Смотрите видео избиения мужчины в центре Киева (осторожно, очень жестокие кадры 18+):