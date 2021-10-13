Впоследствии один из участников нападения опубликовал видео избиения в своем инстаграме, который ведет под ником young_crystall420. Также в соцсети было обозначено, что владельца аккаунта зовут Олег Коркин.

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Через несколько часов после попадания записи в сеть мужчина удалил страницу.

Били лежачего руками и ногами

Какой конфликт произошел между четырьмя участниками инцидента, пока неизвестно. Впрочем, мужчины, на одном из которых был рюкзак компании Raketa, избили оппонента.

Судя по видео, избиение не прекратилось даже после того, как потерпевший лежал на полу.

Несмотря на разбитое лицо и крики пострадавшего, злоумышленники продолжили бить его ногами и руками.

Под конец записи один из агрессоров со смехом продемонстрировал автору свои окровавленные от побоев руки.

Какое именно участие в избиении принимал Олег Коркин, неизвестно. До удаления страницы он публиковал в инстаграме противоречивые фото, в частности, похожие на наркотик вещества.

Смотрите видео избиения мужчины в центре Киева (осторожно, очень жестокие кадры 18+):