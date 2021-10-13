Згодом один з учасників нападу опублікував відео побиття у своєму інстаграмі, який веде під ніком young_crystall420. Також у соцмережі було позначно, що власника акаунту звуть Олег Коркін.

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Через кілька годин після потрапляння запису в мережу чоловік видалив сторінку.

Били лежачого руками та ногами

Який конфлікт стався між чотирма учасниками інциденту, наразі невідомо. Втім, чоловіки, на одному з яких був рюкзак компанії Raketa, побили опонента.

Судячи з відео, побиття не припинилося навіть після того, як потерпілий лежав на підлозі.

Попри розбите обличчя та крики постраждалого, зловмисники продовжили гамселити його ногами та руками.

Під кінець запису один з агресорів зі сміхом продемонстрував автору свої скривавлені від побиття руки.

Яку саме участь в побитті брав Олег Коркін, невідомо. До видалення сторінки він публікував у інстаграмі суперечливі фото, зокрема, схожі на наркотик речовини.

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