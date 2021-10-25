Одного из воров задержали на месте, однако его подельник пытался убежать. Сделать это мужчине не удалось.
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После того, как на злоумышленников надели наручники, правоохранители вызвали на место происшествия следователей.
Бег до первого столба
Первого иностранца задержали на месте кражи / Фото "Киева оперативного"
- По данным очевидцев, мужчины похитили у 20-летнего киевлянина ценные вещи недалеко от Бессарабского рынка. Произошло это ночью 23 октября.
- Один из воров попался непосредственно на месте преступления, но другой хотел убежать.
- Во время гонки он оглянулся, но не заметил столб и врезался в него лицом.
Мужчина врезался в столб, когда пытался убежать от патрульных / Фото "Киева оперативного"
Полицейские выяснили, что задержанные являются гражданами Азербайджана, которые находились в Украине нелегально. Один из злоумышленников приехал в 2014 году, а его подельник – в 2019.
В Киеве мужчины нигде не работали и не имели постоянного места жительства. Зарабатывали они якобы кражами.