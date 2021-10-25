Одного из воров задержали на месте, однако его подельник пытался убежать. Сделать это мужчине не удалось.

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После того, как на злоумышленников надели наручники, правоохранители вызвали на место происшествия следователей.

Бег до первого столба



Первого иностранца задержали на месте кражи / Фото "Киева оперативного"

По данным очевидцев, мужчины похитили у 20-летнего киевлянина ценные вещи недалеко от Бессарабского рынка. Произошло это ночью 23 октября.

Один из воров попался непосредственно на месте преступления, но другой хотел убежать.

Во время гонки он оглянулся, но не заметил столб и врезался в него лицом.



Мужчина врезался в столб, когда пытался убежать от патрульных / Фото "Киева оперативного"

Полицейские выяснили, что задержанные являются гражданами Азербайджана, которые находились в Украине нелегально. Один из злоумышленников приехал в 2014 году, а его подельник – в 2019.

В Киеве мужчины нигде не работали и не имели постоянного места жительства. Зарабатывали они якобы кражами.