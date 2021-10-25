Одного з крадіїв затримали на місці, однак його поплічник намагався втекти. Зробити це чоловіку не вдалося.

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Після того, як на зловмисників вдягли кайданки, правоохоронці викликали на місце події слідчих.

Біг до першого стовпа



Першого іноземця затримали не місці крадіжки / Фото "Києва оперативного"

За даними очевидців, чоловіки викрали у 20-річного киянина цінні речі неподалік від Бессарабського ринку. Сталося це вночі 23 жовтня.

Один зі злодіїв попався безпосередньо на місці злочину, але інший хотів втекти.

Під час перегонів він озирнувся, але не помітив стовп та врізався у нього обличчям.



Чоловік врізався у стовп, коли намагався втекти від патрульних / Фото "Києва оперативного"

Поліцейські з'ясували, що затримані є громадянами Азербайджану, які перебували в Україні нелегально. Один зі зловмисників приїхав у 2014 році, а його поплічник – у 2019.

У Києві чоловіки ніде не працювали та не мали постійного місця проживання. Заробляли вони нібито крадіжками.