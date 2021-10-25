Одного з крадіїв затримали на місці, однак його поплічник намагався втекти. Зробити це чоловіку не вдалося.
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Після того, як на зловмисників вдягли кайданки, правоохоронці викликали на місце події слідчих.
Біг до першого стовпа
Першого іноземця затримали не місці крадіжки / Фото "Києва оперативного"
- За даними очевидців, чоловіки викрали у 20-річного киянина цінні речі неподалік від Бессарабського ринку. Сталося це вночі 23 жовтня.
- Один зі злодіїв попався безпосередньо на місці злочину, але інший хотів втекти.
- Під час перегонів він озирнувся, але не помітив стовп та врізався у нього обличчям.
Чоловік врізався у стовп, коли намагався втекти від патрульних / Фото "Києва оперативного"
Поліцейські з'ясували, що затримані є громадянами Азербайджану, які перебували в Україні нелегально. Один зі зловмисників приїхав у 2014 році, а його поплічник – у 2019.
У Києві чоловіки ніде не працювали та не мали постійного місця проживання. Заробляли вони нібито крадіжками.