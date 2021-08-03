Жители улицы Антоновича, рядом с которыми строят новое элитное жилье, долго разбирались с руководством строительных работ. Впрочем, все жалобы на шум рабочие проигнорировали.

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Тогда жители обратились в полицию, чтобы хотя бы правоохранители прекратили громкие работы.

Полиция бездействовала

Как отметили пострадавшие от строительства, после 23: 00 2 августа застройщик без каких-либо колебаний выгнал 10 бетономешалок для заливки перекрытия.

Большое количество работающих бетономешалок создали условия, при которых спать людям было невозможно.

Прибывшие на место происшествия полицейские никак не повлияли на ход работ. Даже несмотря на то, что нарушение закона было совершенно очевидным.

Жители домов, которым мешало строительство, утверждают, что шум был слышен на всей улице даже через закрытые окна.

Смотрите видео громких работ на строительстве ЖК Montreal House в Киеве в ночное время:

В Киеве проведение строительных и ремонтных работ, которые сопровождаются шумом, запрещено решением Киевсовета с 19:00 до 8:00.