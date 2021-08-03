Жителі вулиці Антоновича, поруч з якими будують нове елітне житло, довго розбиралися з керівництвом будівельних робіт. Втім, всі скарги на шум робочі проігнорували.

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Тоді мешканці звернулися до поліції, аби хоча б правоохоронці припинили гучні роботи.

Поліція бездіяла

Як зазначили постраждалі від будівництва, після 23:00 2 серпня забудовник без якихось вагань вигнав 10 бетономішалок для заливання перекриття.

Велика кількість працюючих бетономішалок та робота автопомпувача створили умови, за яких спати людям було неможливо.

Поліцейські, які прибули на місце події, ніяк не вплинули на хід робіт. Навіть попри те, що порушення закону було зовсім очевидним.

Жителі будинків, яким заважало будівництво, стверджують, що шум було чутно на всій вулиці навіть через зачинені вікна.

Дивіться відео гучних робіт на будівництві ЖК Montreal House у Києві в нічний час:

У Києві проведення будівельних та ремонтних робіт, які супроводжуються шумом, заборонено рішенням Київради з 19:00 до 8:00.