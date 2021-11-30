30 ноября работники специализированной экологической прокуратуры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении директору частного общества в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Кроме того, ему инкриминируют завладение имуществом в крупных размерах.

Сообщник подозреваемого фигурирует в деле лишь о нарушении санитарных правил и норм.

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Правоохранители выяснили, что злоумышленники использовали свою частную компанию и за 2020 – 2021 годы получили от больниц более 6 тысяч тонн опасных отходов с COVID-отделений.

Заключали договоры на утилизацию даже после аннулирования лицензии



Медицинские отходы выбрасывали в разных регионах Украины / Фото Офиса генерального прокурора

Пробирки с кровью, биологическими жидкостями, шприцы, медицинские перчатки, бинты, люминесцентные лампы и другие опасные вещи из больниц выбрасывали прямо на землю.

После аннулирования лицензии общества в апреле 2021 года злоумышленники продолжили заключать договоры на утилизацию медицинских отходов.

В результате сделки фигуранты дела якобы завладели 500 тысячами бюджетных гривен.

Вскоре правоохранители планируют сообщить о подозрении еще 3 сотрудникам компании.



Главу компании могут посадить на 8 лет / Фото Офиса генерального прокурора

Задержали ли подозреваемых, пока неизвестно. В прокуратуре готовятся к избранию им меры пресечения.

Если руководителя компании признают виновным при рассмотрении дела по существу, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Сообщнику мужчины светит лишь до 3 года ограничения или лишения свободы.