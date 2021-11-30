30 листопада працівники Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора повідомили про підозру директору приватного товаристав у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також заволодінні майном у великих розмірах. Спільнику чоловіка інкримінують порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, вчинене у складі організованої групи.

Дивіться також Знову спалах: понад 10,5 тисяч хворих на COVID за добу

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники використовували свою приватну компанію та за 2020 – 2021 роки отримали від лікарень понад 6 тисяч тонн небезпечних відходів з COVID-відділень.

Укладали договори на утилізацію навіть після анулювання ліцензії



Медичні відходи викидали у різних регіонах України / Фото Офісу генерального прокурора

Пробірки з кров'ю, біологічними рідинами, шприци, медичні рукавички, бинти, люмінесцентні лампи та інші небезпечні речі з лікарень викидали просто на землю.

Після анулювання ліцензії товариства у квітні 2021 зловмисники продовжили укладати договори на утилізацію медичних відходів.

Внаслідок оборудки фігуранти справи нібито заволоділи 500 тисячами бюджетних гривень.

Незабаром правоохоронці планують повідомити про підозру ще 3 співробітникам компанії.



Голову компанії можуть посадити на 8 років / Фото Офісу генерального прокурора

Чи затримали підозрюваних, наразі невідомо. У прокуратурі готуються до обрання їм запобіжного заходу.

Якщо керівника компанії визнають винним під час розгляду справи по суті, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Спільнику чоловіка світить лише до 3 років обмеження або позбавлення волі.