Обратила внимание на элемент российско-советской пропаганды благодаря журналисту 24 канала Егору Скорине. Ведущий написал обращение, в котором указал, что на памятнике указаны даты так называемой "Отечественной войны".

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По словам Михайловой, она и ее коллеги уже начали изучать ситуацию и хотят поменить "1941" на "1939".

Борьба за смыслы является стратегически важной

Михайлова попытается добиться изменения дат в Парке Вечной Славы в Киеве / Фото Алины Михайловой

Депутат подчеркнула, что ответственность за развязывание мировой войны несут два тоталитарных маньяка – Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.

Советский союз ответственен за величайшую трагедию в истории человечества на равных с нацистской Германией.

Из-за этого Михайлову возмутило пребывания даты "1941 – 1945" на входе в парк, где расположен памятник жертвам Голодомора.

Политик также отметила, что такой конструкт с датами направлен на освобождение совка от ответственности за его преступления.

Мы должны помнить это не только в начале мая, а всегда. И постоянно напоминать. Будем добиваться изменения даты на "1939". Борьба за смыслы является не самой популярной, но стратегически важной деятельностью депутата,

– написала Михайлова.

Полное сообщение Алины Михайловой в Фейсбуке:

Ответственность за развязывание Второй мировой войны 1939 – 1945 годов несут два худших тоталитарных маньяки ХХ века – Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.

Совок ответственен за крупнейшую в истории трагедию ровно так же, как и нацистская Германия. Мы должны помнить это не только в начале мая, а всегда. И постоянно напоминать.

Ко мне обратился Yehor Skorina и заметил на элемент российско-советской пропаганды.

Речь о памятнике на входе в Парк Вечной Славы, где проиллюстрированы даты 1941 – 1945 - пропагандистский конструкт, направленный на освобождение совка от ответственности за его преступления. Самый большой цинизм, что именно в этом парке находится мемориал жертв Голодомора.

Мы с командой взяли эту информацию в известность, начинаем изучение ситуации и будем добиваться изменения даты на "1939". Борьба за смыслы является не самой популярной, но стратегически важной деятельностью депутата.

Спасибо неравнодушным гражданам, что обращаете на это внимание!