Звернула увагу на елемент російсько-радянської пропаганди завдяки журналісту 24 каналу Єгору Скоріні. Ведучий написав звернення, в якому вказав, що на пам'ятці вказані дати так званої "Вітчизняної війни".

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За словами Михайлової, вона та її колеги вже почали вивчати ситуацію та хочуть змінити "1941" на "1939".

Боротьба за сенси є стратегічно важливою



Михайлова спробує добитися зміни дат у Парку Вічної Слави у Києві / Фото Аліни Михайлової

Депутатка підкреслила, що відповідальність за розв'язання світової війни несуть два тоталітарних маньяки – Адольф Гітлер та Йосип Сталін.

Радянський союз відповідальний за найбільшу трагедію в історії людства на рівних з нацистською Німеччиною.

Через це Михайлову обурило перебування дати "1941 – 1945" на вході у парк, де розташовано пам'ятку жертвам Голодомору.

Політикиня також наголосила, що такий конструкт з датами спрямований на звільнення совка від відповідальності за його злочини.



Ми маємо пам'ятати це не тільки на початку травня, а завжди. І постійно нагадувати. Будемо домагатись зміни дати на "1939". Боротьба за сенси є не найпопулярнішою, але стратегічно важливою діяльністю депутата, – написала Михайлова.

Повний допис Аліни Михайлової у фейсбуці:

Відповідальність за розв'язання Другої світової війни 1939 – 1945 років несуть два найгірших тоталітарних маньяки ХХ століття - Адольф Гітлер і Йосип Сталін.

Совок відповідальний за найбільшу в історії трагедію рівно так само, як і нацистська Німеччина. Ми маємо пам'ятати це не тільки на початку травня, а завжди. І постійно нагадувати.

До мене звернувся Yehor Skorina та зауважив на елемент російсько-радянської пропаганди.

Мова про пам'ятку на вході у Парк Вічної Слави, де проілюстровані дати 1941 – 1945 - пропагандистський конструкт, спрямований на звільнення совка від відповідальності за його злочини. Найбільший цинізм, що саме в цьому парку знаходиться Меморіал жертв Голодомору.

Ми з командою взяли цю інформацію до відому, розпочинаємо вивчення ситуації і будемо домагатись зміни дати на "1939". Боротьба за сенси є не найпопулярнішою, але стратегічно важливою діяльністю депутата.

Дякую небайдужим громадянам, що звертаєте на це увагу!