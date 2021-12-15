ДТП на Оболонском в Киеве: авто чуть не пробило дыру в стене Dream Town

У известного в Киеве торгово-развлекательного центра Dream Town произошла авария. Свидетели говорят – с участием иностранцев.

Предварительно, легковой автомобиль BMW на значительной скорости влетел в припаркованные машины. А потом еще и врезался в стену торгово-развлекательного центра.

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Авария на Оболонском проспекте: автомобиль врезался в Dream Town

В сети сообщили, что в Киеве на Оболонском проспекте ночью 15 декабря (приблизительно в 00:30) произошло ДТП.

По предварительной информации:

Автомобиль BMW на высокой скорости снес несколько припаркованных машин.

А потом еще врезался в здание ТРЦ Dream Town.

В сообществе "Киев Оперативный" проиллюстрировали эту информацию довольно показательными фотографиями.



Авария произошла на Оболонском проспекте / Фото "Киев Оперативный"



Автомобиль снес припаркованные машины / Фото Киев Оперативный"



Эпилогом ДТП стал "таран" стены здания ТРЦ / Фото "Киев Оперативный"

известно, что в автомобиле-"каскадере" находились два человека. Свидетели назвали ихи заверили, что те были с виду

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