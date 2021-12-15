ДТП на Оболонском в Киеве: авто чуть не пробило дыру в стене Dream Town
Источник:телеграм-канал "Киев Оперативный"
У известного в Киеве торгово-развлекательного центра Dream Town произошла авария. Свидетели говорят – с участием иностранцев.
Предварительно, легковой автомобиль BMW на значительной скорости влетел в припаркованные машины. А потом еще и врезался в стену торгово-развлекательного центра.
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Авария на Оболонском проспекте: автомобиль врезался в Dream Town
В сети сообщили, что в Киеве на Оболонском проспекте ночью 15 декабря (приблизительно в 00:30) произошло ДТП.
По предварительной информации:
- Автомобиль BMW на высокой скорости снес несколько припаркованных машин.
- А потом еще врезался в здание ТРЦ Dream Town.
В сообществе "Киев Оперативный" проиллюстрировали эту информацию довольно показательными фотографиями.
Авария произошла на Оболонском проспекте / Фото "Киев Оперативный"
Автомобиль снес припаркованные машины / Фото Киев Оперативный"
Эпилогом ДТП стал "таран" стены здания ТРЦ / Фото "Киев Оперативный"
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