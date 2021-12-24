С заявлением об инциденте к правоохранителям обратился сам 49-летний потерпевший. По словам мужчины ночью он проснулся от звука взрыва, а выйдя на улицу, заметил повреждения на фасаде дома.

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"Мститель" засветился на видео

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские увидели, как все происходило. Мужчина в темной одежде бросил гранату в сторону двора, и после этого мигом раздался взрыв.

Впоследствии правоохранители нашли на территории нескольких имений и вещественные доказательства преступления – рычаг и обломки от гранаты Ф-1.

Полиция провела обыск у предполагаемого организатора взрыва / Фото полиции Киевской области

Тайное быстро стало явным

Оказалось, что взрыв устроил 29-летний житель Черниговской области. Несмотря на то, что злоумышленник тщательно маскировался и путал маршруты, чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения, полиция все равно смогла вывести его на чистую воду.

Подозреваемый ранее уже имел проблемы с законом из-за мошенничества и подделки документов. Его разыскивали с 2018 года.

В доме подозреваемого нашли доказательства возможной причастности к преступлению / Фото полиции Киевской области

От мести пострадали несколько семей

Хотя злоумышленник планировал отомстить только одной семье, но от его действий пострадали несколько хозяев – взрыв повредил имущество не на одном дворе.

Обратите внимание! Заявитель рассказал полиции, что на протяжении длительного времени получал анонимные унизительные послания, которые оставляли на его заборе.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильные телефоны, фото дома, который он атаковал, и другие вещи, которые могут свидетельствовать о его причастности к преступлению.

Мужчине объявили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. За это предусмотрено наказание в виде:

штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;

или общественные работы от 120 до 240 часов;

или исправительные работы до двух лет;

или ограничение свободы до трех лет;

или лишение свободы на три года.

Предполагаемого организатора взрыва уже поместили под круглосуточный домашний арест.

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